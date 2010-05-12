Кабмін пропонує Vanco мирову

Кабінет міністрів України пропонує компанії Vanco Prуckerchenska Ltd. (Британські Віргінські острови) укласти мирову угоду в тяжбі, пов`язаній з розірванням урядом договору про розподіл продукції, повідомив міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

«У нас уже подані пропозиції. Вони вивчаються сторонами», - сказав міністр журналістам.

Компанія ще не отримала офіційних пропозицій від українського уряду, заявив УНІАН менеджер по зв`язках із громадськістю Vanco Prykerchenska Ltd. Руслан СКИБА.

«На даний момент ми ще не отримали офіційних пропозицій від Кабінету міністрів України. Як тільки ми отримаємо ці пропозиції уряду, то обов`язково уважно їх вивчимо, після чого відразу ж надамо наш офіційний коментар», - сказав він.

У 2006 році Vanсo International Ltd. виграла перший відкритий конкурс і уклала в жовтні 2007-го з Кабміном Угоду про розподіл продукції, що видобувається в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря.

Vanco International передала всі права та обов`язки щодо УРП компанії Vanco Prykerchenska.

У квітні 2008 року Мінприроди анулювало ліцензію компанії Vanco Prуckerchenska Ltd. на користування надрами.

У травні 2008 року Кабінет міністрів прийняв рішення про односторонній вихід з угоди з компанією Vanco про розподіл продукції.

У липні 2008 року Vanco Prуckerchenska розпочала арбітражний процес проти України відповідно до вимог Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма (Швеція) щодо конфлікту стосовно УРП.

Наразі в арбітражному інституті продовжується процес проти.

До цього часу в Україні було укладено лише одну угоду про розділ продукції.