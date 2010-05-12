ФСБ повертається до Криму

Російська ФСБ і служба безпеки України наступного тижня планують підписати новий документ, який визначає роботу російських контррозвідників у Севастополі, де базується Чорноморський флот РФ, повідомив глава ФСБ Олександр БОРТНИКОВ, передає РІА "Новости".

”Ми з колегами з СБУ домовилися про повернення наших військових контррозвідників до Севастополя. Наступного тижня відбудеться зустріч представників двох спецслужб, на якій ми підпишемо нову угоду про спільну роботу щодо забезпеченню безпеки”, - сказав він журналістам у Санкт-Петербурзі.

19 співробітників ФСБ, які забезпечували безпеку на ЧФ РФ, залишили територію України у 2009 році. Договор 2000 року, згідно з яким вони знаходилися в Криму, був денонсований.

11 травня екс-голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО в коментарі "Коммерсанту" заявив, що протокол, підписаний у 2000 році, "ніколи не відповідав законодавству України".

Він вважає, що функції, які з 2000 по 2009 рік були покладені на офіцерів ФСБ, зокрема - протидія шпигунству на флоті і антитерористична діяльність, може виконувати українська спецслужба.