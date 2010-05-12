Європі поскаржаться на угоду про ЧФ

Депутатська група «За Україну!» підготувала звернення до Парламентської Асамблеї Ради Європи, європарламенту та Організації з безпеки і співробітництва Європи щодо порушень, які, на її думку, відбувалися у Верховній Раді 27 квітня під час ратифікації угоди щодо продовження перебування Чорноморського флоту РФ у Криму до 2042 року.

Лідер групи «За Україну!» В’ячеслав КИРИЛЕНКО заявив, що після вивчення цих документів європейське співтовариство дасть належну оцінку подіям, що відбувалися.

Він вважає, що у зв’язку з порушеннями процедури угода щодо ЧФ з правової точки зору не набула чинності.

«Наша фракція вважає, що чинною є угода, згідно з якою базування Чорноморського флоту Росії закінчується у 2017 році», - сказав лідер групи «За Україну!».