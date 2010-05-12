Санаторій вивів з України $2 мільйони

Прокуратура Криму порушила кримінальну справу за фактом ухилення керівниками санаторію в Алушті від повернення в Україну понад два мільйони доларів, повідомила прес-служба наглядового відомства.

«Під слідством опинилися посадовці санаторно-курортної установи, які без страховки й гарантії перерахували як передоплату за медичне обладнання іноземній фірмі мільйонну суму й, не отримавши нічого натомість, майже півтора роки нічого не робили, щоб повернути гроші в країну», - йдеться в прес-релізі.

Справу порушено за статтею «ухилення від повернення виручки в іноземній валюті в особливо великих розмірах».