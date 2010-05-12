Санаторій вивів з України $2 мільйони
22:00, 12 травня 2010Крым
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Посадовці під слідством
Прокуратура Криму порушила кримінальну справу за фактом ухилення керівниками санаторію в Алушті від повернення в Україну понад два мільйони доларів, повідомила прес-служба наглядового відомства.
«Під слідством опинилися посадовці санаторно-курортної установи, які без страховки й гарантії перерахували як передоплату за медичне обладнання іноземній фірмі мільйонну суму й, не отримавши нічого натомість, майже півтора роки нічого не робили, щоб повернути гроші в країну», - йдеться в прес-релізі.
Справу порушено за статтею «ухилення від повернення виручки в іноземній валюті в особливо великих розмірах».
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