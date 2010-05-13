Чорноморському флоту - 227 років

227-у річницю Чорноморського флоту відзначає Севастополь.

Урочисті шикування особового складу відбулися на кораблях і в частинах ЧФ РФ.

Вінки і квіти покладено до пам`ятних знаків і меморіалів, присвячених історії Чорноморського флоту.

«Історія Чорноморського флоту значною мірою визначила основні етапи розвитку Севастополя. Сьогодні місто і флот, як і раніше, неподільні... Сьогодні в Севастополі мирно не тільки вживаються, а й активно взаємодіють два військово-морські флоти, а само місто стало мостом дружби між двома братськими народами», - йдеться у поздоровленні морякам-чорноморцям і ветеранам флоту, спільно підписаному головою адміністрації Валерієм САРАТОВИМ і керівником міськради Севастополя Юрієм ДОЙНИКОВИМ.

Вони вважають, що співпраця флотів Росії і України, взаєморозуміння їх командувань з міською владою «не тільки сприяють підвищенню бойової готовності кораблів і частин військово-морських формувань, а й підвищують престиж Севастополя на міжнародному рівні, сприяють всебічному розвитку, припливу інвестицій, збереженню стабільності в регіоні».

Також відбулося покладання квітів до пам`ятника Катерині ІІ і невеликий мітинг.