Кримські митники забрали у вірмена золоту монету XIX століття

Співробітники митниці вилучили у громадянина Вірменії, що відлітав з аеропорту Сімферополя до Єревану, незадекларовану золоту монету XIX століття, яка може представляти історико-культурну цінність, повідомила прес-служба відомства.

Чоловік для проходження митного контролю обрав спрощену систему - "зелений коридор". Рентген-апарат виявив метал в кишені костюма, який він поклав на валізу для перевірки. Митники знайшли монету номіналом 25 рублів Російської імперії, датовану 1876 роком. Її вага - близько 32 грамів.

«Судячи з попередніх оцінок експертів, монета, якщо вона дійсно оригінальна, в такому доброму стані коштує на «чорному ринці» не один десяток тисяч доларів», - сказав начальник кримської митниці Денис ПУДРИК.

Громадянин Вірменії заявив, що він забув про наявність предметів, що підлягають обов`язковому декларуванню.

Складено протокол про порушення митних правил.