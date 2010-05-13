Влітку в Криму з'являться додаткові пости ДАІ

Кількість постів Державтоінспекції на час курортного сезону в Криму буде збільшено для забезпечення безпеки руху і допомоги водіям, заявив начальник державного департаменту ДАІ Валерій ЛОЗОВИЙ.

«У Криму встановлюватимемо додаткові пости ДАІ для роз`яснення водіям особливості їзди гірськими дорогами. Зокрема, пояснювати їм, як користуватися так званими пастковими глухими кутами», - сказав ЛОЗОВИЙ на прес-конференції в Києві.