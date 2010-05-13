Гілки влади Севастополя підписали угоду про взаємодію

Угоду про взаємодію міської ради 5-го скликання і міської державної адміністрації Севастополя підписали керівники двох гілок влади - Юрій ДОЙНИКОВ і Валерій САРАТОВ, передає УНІАН.

За кілька хвилин до підписання проект угоди, який місцеві депутати і чиновники називають «малою Конституцією Севастополя», було обговорено і затверджено на пленарному засіданні сесії міськради. «За» проголосувало 58 депутатів, «проти» - 0, «утримався» - один депутат, не голосували 5.

«Є велике бажання сторін налагодити нормальну взаємодію двох гілок влади. Так вже виходить, що у адміністрації Севастополя за Конституцією дві функції - виконання функцій державної влади, і друга - працюватимемо з радою як орган виконавчої влади міськради Севастополя», - заявив САРАТОВ журналістам.

«Цей документ готувався, в основному, юристами міськради, і інтереси міської громади тут враховані. Міськраді потрібний орган (у міськради Севастополя немає виконкому, є тільки виконавчий апарат, а передбачений Конституцією України закон про місто Севастополь, що має особливий статус, впродовж багатьох років українському парламенту прийняти не вдається), щоб виконувати ті рішення, які приймаються міською громадою - міською радою», - заявив зі свого боку ДОЙНИКОВ.

Він зазначив, що угода відповідає українському законодавству, і міськрада має право контролю і звітності з боку адміністрації з питань, пов`язаних, перш за все, з соціально-економічним розвитком Севастополя.