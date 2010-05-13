Москва і Севастополь розроблять програму співпраці

Севастополь і Москва мають намір розробити комплексну програму співпраці, яка б включала найрізноманітніші напрями взаємодії двох міст, повідомила прес-служба севастопольської міської держадміністрації.

Ініціатива була обговорена під час зустрічі голови севастопольської адміністрації Валерія САРАТОВА і делегації московського уряду на чолі з префектом Північно-Східного адміністративного округу столиці Росії в ранзі міністра уряду Москви Ірини РАБЕР.

«У Москви інший масштаб, і у Москви нам потрібно багато чому повчитися, тому я проситиму мера ЛУЖКОВА прислати своїх фахівців до Севастополя, щоб ми правильно сформулювали завдання і напрями спільної діяльності», - заявив САРАТОВ.

«Мер Москви разом з мером Севастополя найближчим часом мають підписати комплексну програму співпраці наших міст, яка охоплювала б різні сфери нашого спілкування, і гуманітарні, і, звичайно ті, що стосуються створення інфраструктури міста, його подальшого розвитку», - сказала РАБЕР.