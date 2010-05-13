Бажаючих придбати акції заводу в Феодосії немає

Конкурс з продажу 86,879% державного пакета акцій Феодосійського приладобудівного заводу не відбувся через відсутність заявок, повідомила прес-служба фонду держмайна України.

Стартова ціна пакета становила 2 млн. 278 тис. грн.

Відповідно до фіксованих умов конкурсу, покупець мав погасити кредиторську заборгованість ВАТ на суму 5 млн. 774 тис. грн., а також 2 млн. 680 тис. грн. заборгованості перед бюджетом і 1 млн. 609 тис. грн. - перед пенсійним фондом.

Довідка УНІАН. ВАТ “Феодосійський приладобудівний завод” (Феодосія) спеціалізується на виробництві газової автоматики, лічильників.

Площа земельної ділянки становить 10 га.

Балансові збитки підприємства становлять 1 млн. 323 тис. грн., обсяг реалізованої продукції – 19,2 тис. грн., кредиторська заборгованість – 8 млн. 158 тис. грн., вартість активів – 4 млн. 879 тис. грн.

Ухвалою Господарського суду Криму від січня 2008 року запроваджена процедура санації на підприємстві.