ЧФ Росії очікує нові кораблі

Нові кораблі невдовзі можуть надійти до Севастополя для Чорноморського флоту Росії, заявив тимчасово виконуючий обов`язки командувача ЧФ РФ віце-адмірал Сергій МЕНЯЙЛО, передає УНІАН.

«Я думаю, ви побачите їх скоро», - сказав він журналістам у Севастополі.

На уточнююче запитання, чи в цьому році, МЕНЯЙЛО заявив: «Щоб спорудити корабель, потрібний час. Кораблі для Чорноморського флоту закладено (почалося будівництво на судноверфях)».

«У нас є два президенти, які нещодавно підписали двосторонню угоду, і на розвиток цієї угоди, напевне, буде підписано ще низку документів, які потім будуть опубліковані. Тому, зарано говорити про те, що будуть старі чи нові кораблі. Я вам кажу з усією відповідальністю: старого не буде. Буде нове. Коли воно буде - це вже залежатиме від того, коли питання буде остаточно вирішене на рівні двох держав», - сказав тимчасово виконуючий обов`язки командувача.

Щодо долі нового устаткування й озброєння флоту віце-адмірал заявив: «Все йде відповідно до плану, який затвердив президент Російської Федерації, міністр оборони. Я думаю, ці плани будуть озвучені після того, як підписана між державами угода одержать свій подальший розвиток».

«А те, що Чорноморський флот оновлюється… В складі ЧФ є новоросійська база, яка в минулому і позаминулому році одержала нові кораблі. Перспективи не те що обнадіюють, вони є, і вони доволі райдужні», - додав тимчасово виконуючий обов`язки командувача.

Відповідно до угоди від 1997 року про перебування ЧФ РФ на території Україні, Росія не може без згоди України розширювати, обновляти і модернізувати бойовий склад флоту. Згідно з цією ж угодою, ЧФ РФ мав залишити територію України в 2017 році.

Президенти Росії та України Дмитро МЕДВЕДЄВ і Віктор ЯНУКОВИЧ у квітні 2010 року підписали угоду, якою передбачено базування російської військової бази в Севастополі до 2042-го. Держдума и Верховна Рада ратифікували документ.

Опозиційні партії в Україні заявили про неконституційність договору і звинуватили ЯНУКОВИЧА у зраді національних інтересів.