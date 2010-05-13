Авіакомпанія уряду Москви відкриє рейси до Сімферополя
17:29, 13 травня 2010Крым
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З червня щодня
Авіакомпанія уряду Москви «Атлант-Союз» з червня відкриває новий напрямок польотів за маршрутом Москва – Сімферополь – Москва, повідомляється на її сайті.
Рейси виконуватимуться щодня.
Довідка УНІАН. ВАТ «Авіаційна компанія «Атлант-Союз» зареєстрована в червні 1993 року.
«Атлант-Союз» став офіційним перевізником уряду Москви в травні 1999 року.
Базовим аеропортом авіакомпанії «Атлант-Союз» є міжнародний аеропорт Внуково.
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