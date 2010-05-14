У Януковича трапився конфуз: Чорноморському флоту 300 років

Президент Віктор Янукович заявив, що не згоден з тим, що Україна почала рухатися в політичному плані від Європи в сферу впливу Росії.

"Україна весь час просуватиметься у сферу українських інтересів. Це наш принцип, і ми його завжди будемо дотримуватися. Там, де буде цікаво, з точки зору економіки, з точки зору розвитку країни, ми будемо об’єднуватися. І тоді ми будемо це робити, коли ми все прорахуємо. Питання Чорноморського флоту - я хотів би дати для вас окрему відповідь. Для довідки. Чорноморський флот стояв і стоїть на цій базі вже більше 300 років", - сказав він в інтерв’ю Бі-бі-сі.

Насправді ЧФ - 227 років.

Продовжений договір про перебування Чорноморського флоту РФ в Севастополі, на думку Януковича, є вигідним Україні у фінансовому плані: "За роки незалежності за цю базу Росія не заплатила жодного цента. Сьогодні тільки за перші десять років Росія заплатить біля 40 мільярдів доларів у вигляді компенсацій ціни за газ. Це питання обумовлене економічною кризою, яка сьогодні є у світі, в тому числі і в Україні".

Таким чином, сказав президент Янукович, Україна може уникнути фінансової кризи на зразок грецької.

"Ми стояли перед вибором: чи створити таку ситуацію, як була створена у Греції, чи знайти компенсатори, які б знизили дефіцит бюджету. Ми їх знайшли. Це нам вигідно. Крім того, Чорноморський флот сьогодні тримає біля 70 тисяч робочих місць в Криму", - сказав він.