Янукович зарубив ідею Ющенка про спецзону в Криму на 20 років

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ скасував указ свого попередника Віктора ЮЩЕНКА, яким той доручив Кабінету міністрів розробити законопроект щодо запровадження на території Криму спеціального економічного режиму.

"Визнати таким, що втратив чинність, указ президента України від 23 грудня 2009 року №1096 "Про заходи щодо стимулювання інвестиційного та інноваційного розвитку Автономної Республіки Крим", - йдеться в указі ЯНУКОВИЧА.

ЮЩЕНКО доручив розробити законопроект щодо запровадження в автономії економічного режиму, відмінного від загального, передбачивши у ньому строк дії не менше двадцяти років, та внести його на розгляд Верховної Ради України у тримісячний строк.

Міністерство економіки на прохання колишнього президента підготувало проект створення спецзони. Режим пропонувалося поширити на суб`єкти господарювання, які реалізують у Криму інвестпроекти не менше, ніж 10 млн. євро в обробній промисловості, 5 млн. євро - в сільському господарстві, 2 млн. євро - в охороні здоров`я, 500 тис. євро - у діяльності, пов’язаній з наданням послуг у сфері туризму, відпочинку та розваг.