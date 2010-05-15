ПАРЕ вважає, що Янукович відкрив новий розділ для кримських татар
Чавушоглу вітає підписання указу
|I very much hope that this decree, aiming at improving the social-economic situation of the Crimean Tatars and enhancing their participation in the social, cultural and political life, will mark the beginning of a new and positive chapter in the situation of the Crimean Tatars in Ukraine, declared PACE President.
ЧАВУШОГЛУ сподівається, що указ «послужить початком нового і позитивного розділу» в соціально-економічному і політичному житті кримських татар в Україні.
Президент ПАРЄ відвідав Крим напередодні 66-х роковин виселення кримських татар з території півострова.
ЯНУКОВИЧ, зокрема, доручив Кабінету міністрів України прискорити затвердження концепції державної етнонаціональної політики і програми облаштування кримських татар та інших депортованих за національною ознакою до 2015 року.
У травні 1944 року керівник СРСР Йосип Сталін підписав указ про виселення кримських татар з Криму. Їх звинуватили в масовому дезертирстві та співпраці з фашистами. З Криму виселено близько 190 тисяч кримських татар, більшу частину - до Узбекистану.
Масове повернення депортованих почалося наприкінці 1980-х - початку 1990-х років.
З 1993 року 18 травня відзначається в Криму як День пам`яті жертв депортації.
Населення Криму наразі становить понад 1,9 млн. осіб, з них понад 265 тисяч - кримські татари.
Ще мінімум, 100 тисяч кримських татар, які живуть за межами Криму, хочуть повернутися на півострів.