Автівка зірвалася зі скелі у Севастополі, водій у лікарні

Легковий автомобіль Renault зірвався з 70-метрової скелі на мисі Фіолент у Севастополі, водій отримав травми, повідомила прес-служба МНС.

Інцидент стався у неділю ввечері.

"Водій не впорався з керуванням та допустив зрив автомобіля зі скелі", - йдеться в прес-релізі.

Автівку знищено.

Рятувальники вилучили постраждалого з машини та передали медикам.