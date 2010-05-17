Автівка зірвалася зі скелі у Севастополі, водій у лікарні
10:12, 17 травня 2010Крым
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Renault знищено
Легковий автомобіль Renault зірвався з 70-метрової скелі на мисі Фіолент у Севастополі, водій отримав травми, повідомила прес-служба МНС.
Інцидент стався у неділю ввечері.
"Водій не впорався з керуванням та допустив зрив автомобіля зі скелі", - йдеться в прес-релізі.
Автівку знищено.
Рятувальники вилучили постраждалого з машини та передали медикам.
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