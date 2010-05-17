Затулін замахнувся на подвійне громадянство у Севастополі

Перший заступник голови Комітету Державної думи у справах СНД і по зв`язках із співвітчизниками Костянтин ЗАТУЛІН вважає, що Україна, продовживши термін базування Чорноморського флоту в Криму, не зможе вступити в НАТО до 2042 року.

«Відтоді, як вирішено, що ЧФ залишиться ще як мінімум до 2042 року, а може й довше, в Україні, по суті - це декларація, що в цей період Україна навряд чи зможе претендувати, і навряд чи претендуватиме, на вступ до НАТО», - сказав ЗАТУЛІН в інтерв`ю радіостанції «Эхо Москвы».

«Що б не говорили одні члени Альянсу, інші члени Альянсу завжди звертатимуть на це увагу (на базування ЧФ РФ) і не підуть на те, щоб створювати проблеми самим собі, погоджуючись на членство України в НАТО, навіть якщо там (в Україні) зміниться політична влада і прийдуть прихильники НАТО», - додав російський депутат.

Він упевнений, що базування ЧФ РФ в Україні буде «серйозною і обтяжливою для вступу в НАТО обставиною».

У той же час ЗАТУЛІН зазначив, що в керівництва РФ немає підстав сумніватися в бажанні нової влади України поліпшити відносини між країнами.

Він констатував, що разом Україна і РФ важать значно більше, і капіталізація економік двох країн буде істотно вищою у разі виробництва високотехнологічної продукції.

ЗАТУЛІН заявляє, що українська опозиція необгрунтовано називає продовження терміну базування ЧФ РФ зрадою інтересів України.

«Підписали угоду про оренду 5% севастопольської території під об`єкти ЧФ на 25 років. Опозиція кричить - це здача Севастополя і всього Криму. Але де підстави це стверджувати? Це цілковита політична кон`юнктура і перекручування фактів», - сказав він.

За словами депутата, українська опозиція, таким чином, намагається оправитися від поразки.

ЗАТУЛІН також вважає, що російським військовослужбовцям ЧФ РФ при виході на пенсію слід дозволити мати подвійне громадянство - як РФ, так і України.

За його словами, ця категорія громадян залишається на пенсії в Севастополі, тому що тільки там у них є житлоплоща, і вони змушені переходити з російського громадянства на українське.

«Іншим чином вони не можуть існувати в цьому Севастополі, іншим чином не можуть існувати їхні сім`ї. Вони не можуть претендувати на роботу, і змушені переробляти свої пенсійні посвідчення. Чому б для цих людей не домовитися про подвійне громадянство», - сказав ЗАТУЛІН.