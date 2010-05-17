Міліція готує до курортного сезону внутрішні війська і велосипеди

Крим для забезпечення громадського порядку у курортний сезон залучить півтисячі військовослужбовців внутрішніх військ, крім того, влітку відновлять роботу тимчасові відділення міліції та велопатрулі, повідомив начальник кримської міліції Олександр ПРОСОЛОВ.

«Для збільшення щільності перекриття патрулями територій курортних міст використовуватимуться додатково виділені в розпорядження головного управління міліції п`ятсот військовослужбовців внутрішніх військ, які прибудуть з Києва», - сказав ПРОСОЛОВ на нараді в Сімферополі.

Військовослужбовці будуть розподілені в Алушті, Євпаторії, Керчі, Саках, Ялті, Чорноморському, Роздольненському і Сімферопольських районах.

«З першого червня відновлюють діяльність тимчасові відділення міліції в Керчі, Ялті, Судаку, Саках, сімферопольському селище Миколаївка, (поновлюється) робота велопатрулів у Сімферополі, Феодосії, Євпаторії», - повідомив начальник кримської міліції.

Вартість відпочинку в Криму збільшилася, порівняно з 2009 роком, у середньому на 15% - подорожчали енергоносії та продукти. Незважаючи на це, експерти сподіваються на збільшення кількості відпочиваючих з Росії за рахунок потепління російсько-українських відносин.

За офіційними даними, минулого року в Криму відпочило п`ять мільйонів чоловік - на 700 тисяч менше, ніж у 2008 році.