Кримські татари запалили свічки у пам`ять про жертв депортації

Кримськотатарська молодь в понеділок ввечері на центральній площі Сімферополя запалила дві тисячі свічок у пам`ять про жертв насильницького переселення до Середньої Азії у 1944 році, передає УНІАН.

«Шістдесят шість років тому сталася трагічна подія - злочин по відношенню до цілого народу. Ми закликаємо визнати депортацію кримських татар актом геноциду», - сказав журналістам почесний голова кримськотатарського молодіжного центру Ескендер БАРІЄВ.

Учасники акції-реквієму виклали зі свічок контур кримського півострову, цифру «66» - 18 травня відзначатимуться 66-і роковини депортації, напис «No genocide», півмісяць із зіркою і національний символ - тамга.

Акція «Запали вогник у своєму серці», яка проводиться у Сімферополі не перший рік, зібрала близько тисячі осіб.

Захід розширив географію, і, за даними організаторів, відбувається цими днями у Москві (Росія), Лондоні (Велика Британія), Туреччині, а також в Україні - Києві, Івано-Франківську, Саках та ряді сіл кримського півострова.

У травні 1944 року керівник СРСР Йосип Сталін підписав підготовлену НКВС ухвалу про виселення кримських татар з території Криму. Їх звинуватили у співпраці з німецькими окупантами і масовому дезертирстві.

Виселення розпочалося вранці 18 травня і завершилося до вечора 20 травня. Було депортовано близько 190 тисяч кримських татар. Більшість з них - до Узбецької РСР.

У роки Другої світової війни з півострова виселили також кримських німців, вірмен, болгар і греків.

Масове повернення депортованих розпочалося в кінці 1980-х.

Зараз у Криму проживає понад 1,9 млн. осіб, із них близько 265 тисяч - кримські татари. Ще, щонайменше, 100 тисяч хотіли б повернутися до Криму.