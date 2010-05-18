Жительку Криму засудили до шести років за торгівлю людьми
20:00, 18 травня 2010Крым
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Експлуатувала чотирьох жінок
Жительку Євпаторії засуджено до шести років позбавлення волі за торгівлю людьми й залучення до заняття проституцією, повідомила прес-служба прокуратури Криму.
”У ході судового слідства прокуратура повністю довела провину підсудної”, - йдеться у прес-релізі.
Кримчанка ”експлуатувала чотирьох жінок, дві з яких не досягли повноліття”.
”За злочини, згідно з позицією державного обвинувача, призначено покарання у вигляді шести років ув’язнення з конфіскацією майна”, - зазначила прокуратура.
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