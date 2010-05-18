Жительку Криму засудили до шести років за торгівлю людьми

Жительку Євпаторії засуджено до шести років позбавлення волі за торгівлю людьми й залучення до заняття проституцією, повідомила прес-служба прокуратури Криму.

”У ході судового слідства прокуратура повністю довела провину підсудної”, - йдеться у прес-релізі.

Кримчанка ”експлуатувала чотирьох жінок, дві з яких не досягли повноліття”.

”За злочини, згідно з позицією державного обвинувача, призначено покарання у вигляді шести років ув’язнення з конфіскацією майна”, - зазначила прокуратура.