Про стягування грошей на "ремонт провалу" можна повідомляти міліцію
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Міліція Криму закликає жителів півострова і туристів інформувати її про стягування плати за вхід на пляж, шахрайство і неправомірні дії правоохоронців.
"Великий комбінатор (Остап Бендер) знав чотириста "порівняно чесних" способів відбирання грошей у громадян. Ця якість літературного персонажа імпонує деяким підприємцям Південного берега. Зокрема, дехто з них давно взяв на озброєння епізод зі стягуванням грошей за вхід в Провал", - йдеться в прес-релізі.
Повідомляти про правопорушення можна за телефоном у Сімферополі (0652) 556-285 з понеділка по п`ятницю, з 10.00 до 17.00.
Рада міністрів Криму наприкінці квітня заборонила брати плату з відпочивальників за вхід на пляжі півострова загального користування.