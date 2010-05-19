Про стягування грошей на "ремонт провалу" можна повідомляти міліцію

Міліція Криму закликає жителів півострова і туристів інформувати її про стягування плати за вхід на пляж, шахрайство і неправомірні дії правоохоронців.

"Великий комбінатор (Остап Бендер) знав чотириста "порівняно чесних" способів відбирання грошей у громадян. Ця якість літературного персонажа імпонує деяким підприємцям Південного берега. Зокрема, дехто з них давно взяв на озброєння епізод зі стягуванням грошей за вхід в Провал", - йдеться в прес-релізі.

Повідомляти про правопорушення можна за телефоном у Сімферополі (0652) 556-285 з понеділка по п`ятницю, з 10.00 до 17.00.

Рада міністрів Криму наприкінці квітня заборонила брати плату з відпочивальників за вхід на пляжі півострова загального користування.