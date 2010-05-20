Литвин прогнозує, що місцеві вибори пройдуть у березні 2011 року

Датою виборів до органів місцевого самоврядування буде визначений березень 2011 року, прогнозує голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН.

«Йдуть дебати щодо дати проведення територіальних виборів. Ми з вами, очевидно, єдині в тому, що це - березень 2011 року», - сказав керівник парламенту під час засідання консультативної ради з питань місцевого самоврядування в Лівадії.

Він наголосив, що потрібно виробити єдиний і уніфікований документ, аби перед початком виборчої кампанії не змінювати правила її проведення «під політичний момент».