Литвин прогнозує, що місцеві вибори пройдуть у березні 2011 року
13:42, 20 травня 2010Крым
0 0
Датою виборів до органів місцевого самоврядування буде визначений березень 2011 року, прогнозує голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН.
«Йдуть дебати щодо дати проведення територіальних виборів. Ми з вами, очевидно, єдині в тому, що це - березень 2011 року», - сказав керівник парламенту під час засідання консультативної ради з питань місцевого самоврядування в Лівадії.
Він наголосив, що потрібно виробити єдиний і уніфікований документ, аби перед початком виборчої кампанії не змінювати правила її проведення «під політичний момент».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter