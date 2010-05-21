Україна розраховує повернути Vanco на шельф Чорного моря

Кабінет міністрів України має намір відновити співпрацю з компанією Vanco Prykerchenska на Прикерченській ділянці надр континентального шельфу Чорного моря, заявив перший віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ.

"Повернемо ми назад компанію Vanco", - сказав він на нараді у Сімферополі.

КЛЮЄВ назвав дії попереднього українського уряду по відношенню до структури рейдерством. "Рейдерство, яке було з боку попереднього Кабінету міністрів, нічим не виправдане. Ми підірвали авторитет України перед усіма міжнародними інвесторами", - сказав перший віце-прем`єр.

Угода про розподіл продукції (УРП) у разі відновлення роботи з Vanco не зміниться. "Це цілком цивілізована, нормальна угода", - сказав КЛЮЄВ на прес-конференції.

Він вважає, що стосунки України з Vanco - індикатор для інвесторів. "Якщо уряд відновить цей контракт, відновиться імідж України серед інвесторів у всьому світі. Природно, буде залучено сюди чималі фінансові ресурси. Якщо ми не відновлюватимемо контракт і будемо далі так поводитися щодо інвесторів, то, я думаю, ми скотимося до первісного ладу", - сказав КЛЮЄВ.

Віце-прем`єр також повідомив, що Україна має намір зробити жорсткішим нагляд у Чорному морі після аварії в Мексиканській затоці на нафтовій платформі компанії British Petroleum.

Vanсo International Ltd. у 2006 році виграла перший відкритий конкурс і уклала в жовтні 2007-го УРП з Кабміном України.

Vanco International передала всі права і обов`язки з УРП компанії Vanco Prykerchenska.

Мінприроди в квітні 2008 року анулювало ліцензію Vanco Prуckerchenska Ltd. на користування надрами.

Vanco Prуckerchenska в липні 2008 року почала арбітражний процес проти України відповідно до вимог Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма (Швеція) щодо конфлікту по УРП.

Уряд України в травні 2008 року ухвалив рішення про односторонній вихід з угоди з Vanco про розподіл продукції.

Новий Кабмін готує пропозиції щодо мирової угоди.