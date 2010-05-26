Парламент Криму просить Раду захистити російську мову

Верховна рада Криму схвалила вісім постанов і звернень до Верховної Ради України, спрямованих на розширення сфери використання російської мови.

«Приймаючи постанови, ми нагадуємо, що право використання російської мови захищене Конституцією. Ми жорстко наполягаємо на дотриманні норм», - заявив журналістам спікер кримського парламенту Володимир КОНСТАНТИНОВ.

Він розраховує, що Рада затвердить пропозиції на червневому засіданні.

Депутати, зокрема, закликали нардепів прийняти закон «Про гарантування вільного розвитку, використання і захисту російської мови та інших мов національних меншин», імплементувати Європейську хартію регіональних мов у повному обсязі, не приймати проекти законів, які порушують права громадян на використання російської мови.

Парламент Криму прийняв постанову про порядок застосування статей Конституції автономії, в якій сказано, що російська мова використовується в регіоні при видачі паспортів, водійських посвідчень, свідоцтв про народження, шлюб/розлучення і смерть, при розміщенні інформації про товар на етикетках, в діловодстві, освіті, науці та інших сферах.

Кримські депутати також просять нардепів внести зміни до закону «Про кінематографію», відмінивши обов`язкову 30-процентну квоту демонстрації національних фільмів у кіно- і відеомережах України.