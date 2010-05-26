Янукович хоче безвізовий режим з ЄС до кінця року

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ закликає державні структури зробити все для введення безвізового режиму з Європейським Союзом до кінця цього року.

”Нам потрібно технологічно та методологічно готуватися до введення безвізового режиму з ЄС, угоду про який ми могли б підписати до кінця року”, - сказал ЯНУКОВИЧ у виступі в Києві перед працівниками державної прикордонної служби України.

Президент заявив, що у червні Верховна Рада повинна прийняти решту законів, необхідних для введення з ЄС безвізового режиму та вільної торгівлі.

Водночас, глава держави висловив переконання, що ”демаркація всього кордону України та виконання угоди про реадмісію з ЄС - одні з основних передумов введення безвізового режиму” з Європейським Союзом.