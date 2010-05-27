Яценюк закликає припинити піар на російській мові в Криму

Лідер партії «Фронт змін», депутат Верховної ради України Арсеній ЯЦЕНЮК вважає «чисто політичним піаром» рішення кримського парламенту про регіональний статус російської мови.

«Я би порадив кримським депутатам уважно прочитати Конституцію АРК і закон України «Про мови», де чорним по білому написано про статус російської мови», - заявив ЯЦЕНЮК у Дніпропетровську, відповідаючи на запитання журналістів, повідомляє УНІАН.

За його словами, всім відомо, що 90% жителів Криму розмовляють російською мовою, і що ця мова має в автономії захищений статус.

«Будь-які питання щодо мови, щодо оцінки історії мають одне завдання - відвернути увагу людей від реальної дійсності в Україні», - вважає ЯЦЕНЮК.

Лідер «Фронту змін» порадив кримським депутатам займатися не піаром, а реальними справами.

Верховна рада Криму в середу схвалила вісім постанов і звернень до Верховної ради України, спрямованих на розширення сфери використання російської мови.