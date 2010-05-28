Янукович обіцяє знайти російській мові «належне місце» в Україні

Президент Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє про підготовку низки законопроектів, після прийняття яких російська мова займе "належне місце" в Україні.

"Ми зробимо все, щоб громадяни України різних національностей жили комфортно у власній державі. Ми уже підготували низку законопроектів, що будуть послідовно внесені на розгляд Верховної Ради. Після їх прийняття російська мова, яка є рідною для багатьох громадян України, займе належне місце у житті нашого суспільства", - сказав ЯНУКОВИЧ на зустрічі з делегацією Міжнародної ради російських співвітчизників, повідомила прес-служба глави держави.

"Ми послідовно втілюватимемо в Україні європейські цінності щодо захисту прав людини, у тому числі - й у мовній політиці. За основу ми беремо Хартію регіональних мов або мов національних меншин", - додав він.

Зустріч із президентом відбулася за ініціативи ради російських співвітчизників напередодні зборів цієї організації, які вперше проводяться в Україні.