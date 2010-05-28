Німеччина з НАТО чи без продовжить співпрацю з Україною

Німеччина продовжить співпрацю з Україною, незалежно від її політики щодо вступу в НАТО, заявив посол ФРН в Україні Ганс Юрген ГАЙМЗЬОТ.

«Ми розуміємо політику України в даний момент так, що питання участі України в НАТО не перебуває на порядку денному. В той же час, Україна хоче продовжувати і розбудовувати співпрацю з НАТО і країнами-членами. Міністр закордонних справ України у розмові зі мною сказав, що треба менше говорити, більше робити. У будь-якому разі, ми готові продовжувати співпрацю як на двосторонніх засадах, так і в рамках НАТО, і в подальшому, незалежно від того, чи буде поставлено питання про участь України в НАТО», - сказав посол у Севастополі, повідомляє УНІАН.

Глава МЗС Костянтин ГРИЩЕНКО 27 травня заявив, що Україна продовжуватиме розвивати відносини з НАТО, але питання про членство в організації знімається з порядку денного.