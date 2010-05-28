Головні митники країн-учасниць СНД зустрінуться в Ялті

Засідання Ради керівників митних служб держав-учасниць Співдружності незалежних держав пройде в Ялті 8-9 червня, повідомляє прес-служба митниці України.

У форумі, метою якого є обговорення "питань розвитку та поглиблення взаємодії" митниць країн-учасниць СНД, а також "гармонізація міжнародного законодавства у митній сфері", планується участь керівників відомств України, Росії, Білорусі, Вірменії, Узбекистану, Казахстану, Молдови, Таджикистану, Азербайджану та Киргизії.

"Головні митники країн-учасниць СНД переконані, що подолати економічну злочинність можна лише спільними діями. Обмін інформацією, спільні заходи митниць дозволять ліквідувати активність міжнародних злочинних угруповань, а також знизити ризики глобальних загроз", - йдеться в прес-релізі.