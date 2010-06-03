15 узбеків не пустили до Криму

Групу потенційних незаконних мігрантів - п`ятнадцять громадян Узбекистану - не пропустили через кордон України 2 червня співробітники прикордонної служби в пункті пропуску "Крим", повідомила прес-служба Азово-чорноморського управління в четвер.

"15 громадян Узбекистану, у віці від 24 до 50 років, при проходженні паспортного контролю не змогли відповісти на запитання прикордонників про мету поїздки до України", - говориться в прес-релізі.

В цілому, за минулу добу кримські прикордонники відмовили у пропуску через держкордон 22 особам, з них двадцять - потенційні незаконні мігранти, в паспортах деяких були підроблені відмітки прикордонної служби.