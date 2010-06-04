Держпромгірнагляд розпочав перевірку «Чорноморнафтогазу»

Держкомітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду перевіряє використання надр державним акціонерним товариством «Чорноморнафтогаз» і безпеку проведення компанією геолого-розвідувальніх робіт, повідомила прес-служба кримського управління.

Контролери перевірять також безпеку експлуатації інженерних мереж, підіймальних споруд і об`єктів котлонагляду, проведення робіт з обслуговування газорозподільних станцій і магістральних газопроводів.

Комітет з промислової безпеки, враховуючи ситуацію, що виникла в Мексиканській затоці після аварія на нафтовій платформі компанії British Petroleum, рекомендує «Чорноморнафтогазу» розробити «систему заходів щодо проведення робіт в умовах надзвичайних подій».

Планова перевірка триватиме до 11 червня.

Комісію з перевірки очолює заступник голови держпромгірнагляду Степан ДУНАС.

Довідка УНІАН. ДАТ «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці і видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів. 100% акцій «Чорноморнафтогазу» знаходяться в управлінні «Нафтогазу».

Дві резонансні аварії сталися у 2008 році - буксир «Нафтогаз-67» компанії «Чорноморнафтогаз» затонув в Південно-китайському морі біля берегів Гонконгу після зіткнення з китайським суховантажем «Яохай» (загинули 18 українських моряків); вертоліт Мі-8 впав на плавучу бурову платформу «Таврида» в Чорному морі (загинули 17 співробітників ДАТ і 3 члени екіпажу).