Медведєв і Путін привітали учасників «Великого російського слова»

Міжнародний фестиваль «Велике російське слово», спрямований на популяризацію російської мови, стартував в неділю в Ялті. На відкритті, яке відбулося в найбільшому в Криму концертному залі, зібралися близько 2,5 тисяч осіб, передає УНІАН.

Президент Росії Дмитро МЕДВЄДЄВ назвав фестиваль справжнім святом для тих, хто розділяє гуманітарні цінності російської культури.

«Сьогодні у відносинах наших країн відбуваються позитивні зміни. Для розширення гуманітарних контактів популяризація російської мови в Україні, безумовно, має важливе значення», - йдеться у вітанні МЕДВЄДЄВА, яке передав учасникам форуму спецпредставник президента РФ з міжнародного культурного співробітництва Михайло ШВИДКОЙ.

Глава російської держави висловив упевненість, що фестиваль «Велике російське слово» сприятиме «поглибленню тісних зв`язків між народами Росії та України».

Також вітання учасникам форуму надіслали прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН, спікер Держдуми Борис ГРИЗЛОВ, голова Ради Федерації Сергій МИРОНОВ, міністр закордонних справ РФ Сергій ЛАВРОВ і голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН

Міністр освіти РФ Андрій ФУРСЕНКО, який прибув на відкриття, назвав міжнародну зустріч «зустріччю російського світу». Він подякував всім присутнім за те, що вони зберегли «нашу спільну мову, не давали на неї наступати, підтримували її і розвивали».

«Російський світ буде розвиватися, російський світ міцнітиме, російський світ об`єднуватиме нас всіх - тих, хто вважає російську мову головною мовою», - заявив міністр.

Міжнародний фестиваль триватиме в кримських містах до 12 червня, Дня Росії, та завершиться ходою і концертом у Сімферополі.

В дні форуму відбудуться науково-практична конференція «Російська мова у полікультурном світі», всеукраїнський семінар викладачів російської мови і літератури, круглий стіл «Україна і Росія: нова взаємодія» за участі політиків, пушкінські, гоголєвські, кирило-мефодієвські читання, свято російської книги, фестиваль народної творчості «Грай, гармонь!» тощо.

Захід проводиться за кошти парламенту і уряду Криму, міністерства закордонних справ РФ, уряду Москви, фонда «Російський світ», всекримського руху «Російська єдність», а також регіонів України.

Фестиваль «Велике російське слово» вперше пройшов в 2007 році.