Людина Медведєва висловилася за офіційну двомовність в Україні

Програму отримання російської мови статусу офіційної потрібно створити в Україні, оскільки в державі історично склалася двомовна культура, заявив спеціальний представник президента Росії з міжнародного культурного співробітництва Михайло ШВИДКОЙ, передає УНІАН.

"Програма має бути вироблена з повернення російській мові офіційного статусу... Росії потрібна сильна, процвітаюча, демократична і стабільна Україна, багатство якої, звичайно ж, в її двомовності", - сказав ШВИДКОЙ в Ялті в ході міжнародного круглого столу "Україна і Росія: нова взаємодія" в рамках фестивалю "Велике російське слово".

Спецпредставник президента Росії вважає, що в Україні існує "проблема формування" нації, оскільки західна і південно-східна частини держави неоднакові. "Те, що відбувається в східних і південно-східних регіонах України, і те, що відбувається в західній Україні, не збігається один з одним", - сказав ШВИДКОЙ.

"Двокультур’я - це потужна, єдина, дуже важлива основа для формування сильної української держави", - додав він.