Бютівці просять омбудсмана захистити начальника порту Євпаторії

Опозиція має намір звернутися в міжнародні правозахисні організації та до уповноваженого Верховної Ради з прав людини Ніні КАРПАЧОВОЇ у зв`язку з переслідуванням і застосуванням спецзасобів стосовно начальника Євпаторійського морського торгового порту Олександра КОТЕЛЬНИКОВА.

"Ми як народні депутати в усі правоохоронні органи відправляємо запити з вичерпною інформацією. Оскаржуються всі незаконні дії. Крім того, сьогодні направлений документ на ім`я уповноваженої з прав людини КАРПАЧОВОЇ", - сказав депутат парламенту від БЮТ Андрій СЕНЧЕНКО на прес-конференції в УНІАН.

Керівник держпідприємства був заарештований 15 квітня в рамках розслідування кримінальної справи про зловживання службовим становищем і порушення порядку заняття господарською діяльністю. КОТЕЛЬНИКОВ під час виборів був довіреною особою кандидата в президенти Юлії ТИМОШЕНКО в територіальному виборчому окрузі №4 в Криму.

СЕНЧЕНКО заявив, що правоохоронні органи проігнорували звернення депутатів і комітету Ради з питань правосуддя про зміну запобіжного заходу стосовно КОТЕЛЬНИКОВА з арешту на підписку про невиїзд.

За словами депутата, начальник порту перебуває в лікарні Сак (відео), куди він був госпіталізований із слідчого ізолятора у зв`язку з погіршенням стану здоров`я. "У КОТЕЛЬНИКОВА - ішемічний інсульт. Він знаходиться в лікарні і вже 20 діб лежить прикутий до ліжка наручниками. Цілу добу в палаті знаходяться три міліціонери, які всю ніч не вимикають світло і дивляться бойовики. Відповідно до закону, наручники застосовуються при затриманні і при конвоюванні затриманих. Законодавство безпосередньо забороняє застосування наручників стосовно літніх людей. Таке застосування спеціальних засобів як наручники в усій Європі розцінюється як тортури", - заявив СЕНЧЕНКО.

Крім того, за його словами, лікарські призначення КОТЕЛЬНИКОВУ виконуються тільки з дозволу правоохоронних органів.

Зі свого боку депутат Сергій ВЕЛІЖАНСЬКИЙ заявив, що правоохоронні органи порушують правила внутрішнього розпорядку в ізоляторах тимчасового утримання. "Зокрема, не допускається адвокат, забороняється передавати продукти, знущаються", - сказав депутат.