Концепція розвитку Криму не передбачає створення офшорів

Концепція інвестиційного розвитку Криму, підготовлена Радою міністрів автономії, не передбачає використання офшорних інструментів для припливу інвестицій в регіон, підкреслює прес-служба кримського уряду.

«Стратегічні плани з економічного розвитку півострова направлені на залучення довгострокових інвестицій з прозорих джерел зі стійкою репутацією», - говориться в заяві головного управління інформаційної політики Ради міністрів.

Раніше постійний представник президента України в Криму Сергій КУНІЦИН запропонував створити офшорну зону в автономії на період до вступу держави у Євросоюз.

«Можна було б розглянути, скажімо, Крим на предмет того, щоб тут були елементи банковского офшора. Ми ж не можемо сказати, коли ми туди (у ЄС) вступимо, тому чому б з цим не попрацювати?», - сказав представник президента.