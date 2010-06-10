Працівники університета Севастополя завдали державі $34 тисячі збитків

Правоохоронці викрили посадовців кафедри одного з університетів Севастополя, які виплатили працівникам завищені надбавки, чим завдали державі понад 270 тис. грн. збитків, повідомила прес-служба МВС.

Це є порушенням постанови Кабінету міністрів “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”.

Надбавки посадові особи нарахували та виплатили в 2008 - 2009 роках.

Прокуратура порушила справу за ознаками злочину, передбаченого статтею "зловживання владою або службовим становищем" Кримінального кодексу України.