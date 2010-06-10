Працівники університета Севастополя завдали державі $34 тисячі збитків
11:28, 10 червня 2010Крым
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Виплатили завищені надбавки
Правоохоронці викрили посадовців кафедри одного з університетів Севастополя, які виплатили працівникам завищені надбавки, чим завдали державі понад 270 тис. грн. збитків, повідомила прес-служба МВС.
Це є порушенням постанови Кабінету міністрів “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”.
Надбавки посадові особи нарахували та виплатили в 2008 - 2009 роках.
Прокуратура порушила справу за ознаками злочину, передбаченого статтею "зловживання владою або службовим становищем" Кримінального кодексу України.
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