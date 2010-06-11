До кінця тижня в Криму оголошена надзвичайна пожежна небезпека

Державний комітет лісового господарства оголосив до кінця тижня надзвичайну - 5 класу - пожежну небезпеку практично по всій території України, крім Закарпаття, Волині, Львівської та Івано-Франківської областей, через встановлення високої температури повітря.

"У центральних областях штормове попередження оголошено місцями. У східних областях, в Криму та Приазов’ї, а також у Дніпропетровській області надзвичайна пожежна небезпека оголошена повсюди", - повідомляє прес-служба комітету.

Держкомлісгосп рекомендує Рескомлісу Криму внести на розгляд Ради міністрів автономії пропозиції щодо заборони відвідування лісових масивів населенням та в’їзду до них транспортних засобів.

Український комітет посилив наземне патрулювання лісових масивів та встановив цілодобові чергування на підприємствах, лісництвах, пожежно-спостережних пунктах і вежах.

"На півдні та південному сході країни впроваджено також авіаційне спостереження за лісами протягом світового дня. Протипожежні підрозділи галузі приведені у повну бойову готовність", - заявляє Держкомлісгосп.