Міністри оборони Росії та України зустрінуться в Криму

У Криму 22-24 червня відбудеться зустріч міністрів оборони України та Російської Федерації Михайла ЄЖЕЛЯ і Анатолія СЕРДЮКОВА, повідомляє онлайн-газета «Новий Севастополь» з посиланням поінформоване джерело у штабі Військово-морських сил України.

За даними видання, у рамках зустрічі представники міністерств оборони проведуть переговори з питань військово-технічної співпраці.

Сторони також обговорять питання співпраці в оборонній сфері у зв`язку із продовженням терміну перебування в Україні російського Чорноморського флоту.

Керівники оборонних відомств переглянуть терміни і умови використання в інтересах Росії тренажерного комплексу палубної авіації «НИТКА», який знаходиться поблизу міста Саки, і 31-го випробувального центру, розташованого на узбережжі Чорного моря біля Феодосії, на території якого росіяни проводять ракетні пуски.

За інформацією, що має «Новий Севастополь», переговори ЄЖЕЛЯ і СЕРДЮКОВА відбудуться у селищі Партеніт у закритому режимі.

«24 червня обидва міністри оборони мають намір відвідати Севастополь, де візьмуть участь в українсько-російських командно-штабних комп`ютерних навчаннях «Фарватер миру-2010», за легендою яких військові моряки України і Росії проводитимуть операцію з пошуку і порятунку аварійного підводного човна», - пише видання.

Чи обговорюватимуться в ході візиту до Севастополя СЕРДЮКОВА проблеми із заборгованістю із заробітною платою на підприємствах Чорноморського флоту, джерело не уточнило, повідомляє газета.