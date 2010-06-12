Прихильники східнослов'янської єдності провели ходу до Дня Росії

Прихильники східнослов`янської єдності РФ, України і Білорусії ходою і мітингом відзначили День Росії в центрі Сімферополя в суботу увечері, передає УНІАН.

«Не зважаючи на те, що ми опинилися за межами Російської Федерації, ми всі ці роки живемо разом з Росією, ми переживаємо за невдачі Росії, ми радіємо її успіхам», - сказав на мітингу перший віце-спікер Верховної ради Криму, співголова всекримского руху «Російська єдність» Сергій ЦЕКОВ.

Передуюча мітингу хода, яка зібрала близько двох тисяч осіб, відкривали десять козаків на конях. За ними йшла молодь з величезним прапором Росії.

Під музику оркестру активісти руху «Російська єдність» і представники козачих організацій пройшли від будівлі кримського парламенту центром Сімферополя до головної площі міста. Вони несли в руках прапори «Російської єдності», РФ, Криму, Андріївські прапори, транспаранти «12 червня - День Росії! З святом вас, дорогі співвітчизники» і «Слава великій Росії!», періодично скандуючи «Росія! Росія! Ура!» і «Севастополь! Крим! Росія!».

Мітинг на центральній площі міста відкрився гімнами РФ, України і Криму.

«Ми разом повинні відтворити єдність нашої великої Батьківщини. Так, це буде єдність в стилі ХХІ століття - залишаться президенти, депутати, гімни і герби, але ми, свята Русь, повинні жити разом: Росія, Україна, Білорусь», - заявив депутат російської Держдуми Сергій МАРКОВ.

Акція завершила четвертий фестиваль «Велике російське слово», який проходив на півострові з 6 червня.

У Севастополі кілька десятків активістів партії «Русский блок» на честь Дня Росії провели ходу центральними вулицями міста, від пам`ятника «Мужності, стійкості і вірності комсомольської» через площу і проспект Нахімова до Комсомольського парку, з 30-метровим російським прапором.

У Володимирському соборі, усипальні російських адміралів, пройшов молебень на славу Росії.

Святкові заходи відбуваються у частинах і на кораблях Чорноморського флоту.