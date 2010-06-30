Заборгованість із зарплати в Севастополі зросла на 4 млн. грн.

Заборгованість із зарплати в Севастополі з початку року зросла на 4 млн. грн. і становить зараз понад 12 млн. грн., повідомила голова севастопольської міської ради профспілок Олена КАЛУЖЕНКО в ефірі «Народного каналу».

«Якщо на 1 січня цього року заборгованість була в сумі трохи більше 8 мільйонів, то, за оперативними даними на 24 червня, вона становила вже більш як 12», - сказала КАЛУЖЕНКО.

За її інформацією, великі боржники залишилися ті самі: «Севастопольський морський завод», «Севелектроавтотранс», «Радіозв`язок», «Лазаревське адміралтейство» і 13-й судоремонтний завод ЧФ РФ.

Разом з тим, зазначила голова міськради профспілок, на 13-му заводі ситуація з виплатою зарплати найближчим місяцем має покращитись: «Сьогодні підприємство перебуває на так званій 4-днівці, але проведено тендер, вони виграли частину замовлення, і зараз йде підписання контрактів. На підприємстві тимчасова відсутність роботи, є випадки, що люди звільняються, але перспектива непогана».