Україна без вітчизняного корвету морською державою не буде

Міністр оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ заявляє, що вітчизняний корвет буде побудований, оскільки інакше в країни немає перспективи бути морською державою, передає УНІАН.

"Ми розрахувалися за ті борги, які у нас є. Я думаю, що зараз ми робимо все можливе для того, щоб почати планомірно будувати цей корабель. Я думаю, він буде побудований. В іншому разі в України немає перспективи бути морською державою", - сказав ЄЖЕЛЬ журналістам в Севастополі, відповідаючи на запитання про долю програми "Корвет".

За словами міністра, зараз триває робота над програмою розвитку Збройних сил України на 2011-2016 роки. "Це короткотермінова програма", - заявив він.

"Дай нам Бог, через 5 років сказати: ось тут на рейді стоїть корвет ВМС України під назвою "Севастополь", - додав ЄЖЕЛЬ.