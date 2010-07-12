Нових робочих місць у Севастополі у 1,4 раза більше ліквідованих

Кількість новостворених поточного року в Севастополі робочих місць у 1,4 раза перевищила кількість ліквідованих, повідомив УНІАН начальник відділу організаційної роботи, взаємодії із соціальними партнерами й громадськістю севастопольського центру зайнятості Валерій ЧАБАН.

За його інформацією, у січні-червні за рахунок усіх джерел фінансування введено й укомплектовано кадрами 4 тис. 410 робочих місць, що в 1,2 раза більше відповідного періоду минулого року.

При цьому кожне п`яте робоче місце створено для найманих працівників на підприємствах, в установах і організаціях міста, 36% – для фізичних осіб – суб`єктів підприємницької діяльності, зареєстрованих у районних державних адміністраціях; 44% – для найманих працівників у фізичних осіб-підприємців.

За інформацією ЧАБАНА, всього з початку року на підприємства, до установ і організацій Севастополя прийнято на роботу 7 тис. 461 працівника.