В євпаторійській лікарні вже 67 учнів, які отруїлися у шкільній їдальні

Число госпіталізованих до лікарні 10-12 вересня дітей, що отруїлися в їдальні школи № 12 в Євпаторії, збільшилося до 67, повідомила прес-служба міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

За даними на ранок 12 вересня, у інфекційному відділенні євпаторійської дитячої клінічної лікарні з попереднім діагнозом «бактерійна кишкова інфекція» перебували 63 школяра. У неділю госпіталізовано ще 4 учнів.

Ймовірною причиною отруєння головний санітарний лікар України Сергій РИЖЕНКО у суботу назвав порушення кухарями технології приготування їжі - запіканки з макаронами, м`ясом і яйцями. Міліція порушила кримінальну справу за статтею «неналежне виконання обов`язків з охороні життя і здоров`я неповнолітніх».

Всього в їдальні харчувалося 167 учнів.