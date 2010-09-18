Кужель має намір очолити список Тігіпка на виборах у Криму

Заступник голови партії «Сильна Україна» Олександра Кужель має намір очолити список кандидатів у депутати Верховної ради Криму від політсили і збирається залишитися працювати в автономії, сказала вона в інтерв`ю «Дзеркалу тижня».

За словами Кужель, таке рішення вона прийняла у результаті зустрічей з активістами партії і підприємцями в Криму, які проводила цього тижня. «І не просто очолити список, а залишитися тут працювати, — заявила політик. — У мене просто руки сверблять показати, що можна зробити в Криму».

Кужель висловила жаль, що за 19 років в автономії нічого не створено, хоча навіть Хорватію, яка була в гіршому стані, зробили прекрасним курортом.

«Коли Михайло Саакашвілі, позбувшись корупції і піднявши країну на четверте місце у світі щодо інвестиційної привабливості, обіцяє, що за три роки в Грузії буде своя Анталія, і там дозвіл на будівництво готелю видається за 10 днів, то я розумію, що у Криму в цьому регіоні роки два залишилося на те, аби щось змінити», — підкреслила вона.

Кужель також уточнила, що рішення прийняла самостійно, і з лідером партії Сергієм Тігіпком воно ще буде обговорюватися. «Але рішення, звичайно, буде приймати спочатку кримська партійна організація. І я розумію, що багато хто вже занервували, дізнавшись про моє рішення», — додала вона.

Водночас, Кужель не згодна з думкою, що в Криму не знайшлося лідера, здатного очолити список «Сильної України» на місцевих парламентських виборах, які пройдуть 31 жовтня. «Тут дуже хороші команди у Сімферополі, у Феодосії. Просто їм потрібно дещо по-іншому побудувати роботу. Але моє бажання викликане тим, що я чітко знаю, що потрібно робити в Криму», — сказала вона.

Тим часом, як повідомило «ДТ» джерело у штабі «Сильної України», в результаті приїзду до Криму Кужель був сформований список на вибори депутатів Верховної ради автономії, хоча раніше не вдавалося укомплектувати навіть першу «п`ятірку».