Висування кандидатів на місцевих виборах сьогодні розпочинається в Україні

Сьогодні в Україні розпочинається висування кандидатів у депутати в багатомандатному, одномандатному виборчому окрузі, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови на виборах депутатів Верховної Ради Криму, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Згідно з розміщеним на сайці центральної виборчої комісії календарним планом, висування кандидатів розпочинається за 34 дні та закінчується за 28 днів до дня виборів і проводиться з 27 вересня до 2 жовтня включно.

Виборча кампанія стартувала 11 вересня.

Вибори відбудуться 31 жовтня за мажоритарно-пропорційною системою: 50% депутатів обиратимуться за партійними списками, 50% - в мажоритарних округах.

Участь у місцевих виборах блоків партій не передбачена.

Вибори депутатів Верховної Ради Криму, обласних, районних, міських, районних у містах рад проводяться за змішаною системою.

Вибори депутатів сільських, селищних рад проводяться за мажоритарною системою.