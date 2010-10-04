Начальник цеху «Кримського Титану» постане перед судом

Прокуратура направила до суду кримінальну справу за фактом забруднення у травні цього року заводом «Кримський Титан» на півночі Криму атмосферного повітря - звинувачення у службовій недбалості висунуто начальнику відділення цеху, в якому сталися наднормативні викиди забруднюючих речовин.

«На даний момент за розпорядженням природоохоронного прокурора збиток від забруднення навколишнього середовища у розмірі 141 тис. грн. погашено повністю», - зазначається у прес-релізі прокуратури Криму.

Матеріали розслідування Сімферопольська міжрайонна природоохоронна прокуратура направила до суду для розгляду по суті.

«Кримський Титан» - найбільший виробник двооксиду титана на території Східної Європи.

Також підприємство виготовляє інші види хімічної продукції: червоний залізооксидний пігмент, мінеральні добрива, сірчану кислоту, алюмінію сульфат, рідке натрієве скло, залізний купорос.