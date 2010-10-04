Прокуратура затримала мера Лівадії

Співробітники правоохоронних органів затримали голову південно-бережного селища Лівадія Анатолія МАМИКІНА за підозрою у незаконному виділенні землі в Ялтинському гірсько-лісовому заповіднику, внаслідок чого державі завдано 1,1 млн. грн. збитків.

Як повідомила УНІАН представник кримської прокуратури, глава селищної ради, затриманий 3 жовтня, підозрюється у виділенні громадянам семи ділянок землі у заповіднику. Площа переданої землі не називається.

Урядовцю інкримінують скоєння злочину, передбаченого статтею «зловживання службовим становищем» Кримінального кодексу України.

Прокуратура проводить розслідування.

Площа Ялтинського заповідника - 14,5 тис. га.