УНП: «другий паспорт» загрожує Україні втратою Криму

Українська народна партія попереджає владу, що офіційна легалізація подвійного громадянства суперечить Конституції і загрожує втратою Криму, Закарпаття, Буковини та Бессарабії.

«Якщо для КОЛЕСНІКОВА «другий паспорт» означає лише безтурботну можливість відпочивати у Росії, Франції чи іншій країні світу, то для держав-сусідів України розповсюдження власних паспортів на українських землях є лише засобом поширення свого впливу на території, які колись входили до їхнього складу», - сказав керівник юридичного департаменту секретаріату УНП Андрій РОМАНЧУК, коментуючи вислів віце-прем’єра Бориса КОЛЕСНІКОВА, який не бачить нічого недемократичного у запровадженні в Україні подвійного громадянства.

«Одним з головних приводів для агресії Росії проти Грузії влітку 2008 року був захист громадян Російської Федерації, оскільки більше 90% тодішнього населення Південної Осетії, окрім грузинського, мали й російський паспорт», - додав РОМАНЧУК.

УНП закликає владу посилити боротьбу з незаконним розповсюдженням паспортів інших держав серед громадян України, а не заохочувати своїми необдуманими заявами уряди цих країн до ще більш інтенсивної політики поширення власних паспортів в українських регіонах.