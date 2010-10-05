Експерт не зрозумів пропозицію Януковича щодо кораблів РФ

Експерт з міжнародних питань Олександр ПАЛІЙ висловив занепокоєння з приводу пропозиції президента України Віктора ЯНУКОВИЧА активніше використовувати українську судоремонтну базу для потреб Чорноморського флоту Російської Федерації.

За словами ПАЛІЯ, на сьогодні важко уявити, що означає обслуговування російських кораблів в Україні: чи це означатиме перебування російських кораблів на якихось додаткових українських базах протягом тривалого часу, чи це буде просто ремонт.

Він нагадав, що зараз українські та російські дипломати ведуть переговори про укладення додаткових угод щодо Чорноморського флоту з приводу застосування його сил у бойових ситуаціях та з приводу переміщення територією України.

«Тут є досить велика небезпека того, що українські представники в нинішніх умовах підпишуть угоди, які послаблять суверенітет і суверенний контроль України за переміщенням її територією іноземних військових підрозділів», - сказав ПАЛІЙ, додавши, що керівництво країни мало б утриматися від таких рішень.

«Але така теза прозвучала. Що це означає - ніхто не знає, окрім президента і його близького кола, і можна розвивати гіпотези. Але, враховуючи попередній досвід укладення квітневих угод цього року, такі заяви не можуть не насторожувати», - додав експерт.