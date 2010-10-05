Посадовці-мисливці опинилися під слідством за незаконне полювання

Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом перевищення службових повноважень посадовцями Сімферопольської районної організації Українського товариства мисливців і рибалок, які організували полювання в угіддях, не відведених організації у встановленому законом порядку.

«Збиток від незаконного полювання в мисливський сезон 2009-2010 років на території Сімферопольського району перевищив 60 тис. грн.», - зазначається у прес-релізі прокуратури Криму.

Дії мисливців кваліфіковані за статтями «перевищення службових повноважень» і «службова підробка» кримінального кодексу України.

Ведеться слідство.

Нагадаємо, цього року за переданою до суду прокуратурою кримінальною справою засуджено керівника Джанкойського районного осередку Українського товариства мисливців і рибалок за організацію незаконного полювання в 2006-2008 роках у Джанкойському районі.